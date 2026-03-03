Размер шрифта
В России предложили арестовывать на 15 суток за оскорбление учителей и врачей

Депутат Зинчук призвал ужесточить наказание за оскорбление учителей и врачей
Депутат петербургского Заксобрания Алексей Зинчук выступил с предложением установить штраф от 5 до 15 тысяч рублей или арест до 15 суток за оскорбление учителей или медицинских работников, а также руководителей образовательных учреждений или должностных лиц при исполнении ими профессиональных обязанностей. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Зинчук призвал дополнить статью 5.61 КоАП новым пунктом. Сегодня по этой статье без выделения категорий за унижение чести и достоинства другого человека, выраженные в противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, грозит наказание размером от трех до пяти тысяч рублей.

По словам депутата, сейчас зачастую происходят скандалы из-за поведения учеников в отношении педагогов. Он напомнил, что один из последних громких случаев был в январе этого года. Тогда шестиклассник одной из школ в Санкт-Петербурге оскорбил учительницу во время урока из-за неудовлетворительной оценки по русскому языку. Школьник заявил, что педагог якобы ничего не добилась в жизни, а также подчеркнул, что ее заработная плата меньше его полового органа. Одноклассники сняли происходящее на видео и показали родителям. В итоге мальчик был вызван на педсовет, в рамках которого с ним провели беседу.

«Я считаю, что, если в каждой поликлинике, в каждой школе или детском садике, на каретах скорой помощи будет маленькое объявление: «Уважаемые граждане, напоминаем, что в соответствии с КоАП РФ оскорбление сотрудников влечет наложение административного штрафа от 5 до 15 тысяч рублей либо арест до 15 суток. Спасибо за понимание», — люди станут тише себя вести», — заявил парламентарий.

Зинчук добавил, что в таком случае агрессии в адрес педагогов и врачей станет вынужденно меньше.

Ранее юрист предупредил, что грозит за оскорбления в соцсетях в 2026 году.

 
