Марк Богатырев назвал любимых российских режиссеров

Актер Марк Богатырев к премьере новых серий детектива «Черное солнце» от «КИОНа» рассказал о своих любимых российских современниках в киноиндустрии. Его слова «Газете.Ru» передали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Богатырев заявил, что его привлекают отечественные экшн-драмы с сильной режиссурой и внятной жанровой интонацией. Среди подобных работ он выделил творчество Стаса Иванова — сериалы «ЮЗЗЗ» и «Высокий сезон». Он подчеркнул, что в этих картинах уличная энергия и драматическое напряжение складываются в цельное жанровое высказывание.

Актер отметил интерес к драматическому жанру и обратил внимание на проекты режиссера Ильи Ермолова — сериалы «Золотое дно» и «Хирург».

Богатырев также похвалил сериалы «КИОНа» «Резервация» и «Тоннель» — мрачные жанровые проекты, работающие с атмосферой тревоги и морального выбора. По мнению артиста, именно сочетание сильной режиссуры, жанровой энергии и человеческой драмы сегодня определяет успех российских проектов.

Ранее Марк Богатырев ответил на слухи о романе с актрисой Здорик.