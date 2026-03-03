Европейцев предупредили о шоковых ценах на бензин и электроэнергию

Если военная операция США в Иране затянется, то в первую очередь потери понесет Европа, которую ожидает резкий спад в экономике и очередной виток цен на бензин, газ и электроэнергию – они уже и так выросли, но теперь подскочат до «шокового» уровня, считает экономист Василий Колташов. «Экономическая деградация» началась в европейских странах еще до конфликта на Ближнем Востоке, а сейчас рискует усилиться, заявил он в беседе с газетой «Взгляд».

Эксперт напомнил, что уже в 2022-23 годах ЕС несли существенные потери в химпроме и металлургии – по его мнению, сейчас эти процессы будут развиваться быстрее, страны ожидает волна сокращения промпроизводства. Хотя цены на продукты питания на этом фоне вряд ли вырастут, неизбежно подорожают энергоресурсы.

«Однозначно вырастут цены на бензин и изготовление любых продуктов, произведенных в ЕС. Также вырастет в цене газ, он уже подорожал на 40%, и электроэнергия, стоимость которой определяется биржевым способом, — считает экономист. — Европейцы будут в шоке от того, какие счета они получат за электричество. Станут дороже медицинские и образовательные услуги».

Что касается мер борьбы со спадом в экономике, то Еврокомиссия вряд ли сможет что-то предпринять – вероятнее, максимальной реакцией станут обвинения в сторону Москвы и Тегерана, отметил Колташов. По его мнению, даже если ЕС захочет восстановить ситуацию за счет возобновления закупок российских нефти и газа, это может и не осуществиться на практике.

Сегодня одним из самых активных потребителей российских энергоресурсов является Китай. В то же время энергоносители стран Персидского залива занимают 30% мирового рынка, но если добычу ресурсов в Иране придется сократить из-за войны, то российские углеводороды перетекут в Юго-Восточную Азию в качестве замены. В этом случае Россия, скорее всего, нарастит производство газа и нефти и предоставит их с 30%-ным дисконтом, предположил экономист.

Решением проблем европейцев он назвал замену властей в странах ЕС на таких политиков, как венгерский премьер Виктор Орбан, отметив, что такой сценарий возможен только при усилении экономической «деградации и электоральной революции.

Напомним, стоимость газа на европейском рынке впервые с февраля прошлого года превысила отметку в $600 за тысячу кубометров. Рост котировок с начала дня достиг 18%. Динамика цен наблюдается на фоне заявлений КСИР о перекрытии Ормузского пролива — стратегического маршрута, через который проходит около 20% мирового экспорта энергоносителей.

