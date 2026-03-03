Подростки засунули школьнице в рот камни и жестоко изнасиловали в саду

В американском штате Флорида трех подростков обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом сообщает Daily Express.

Инцидент произошел в Майами. По данным издания, несовершеннолетняя вышла из дома подруги и на парковке встретила компанию из трех подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет.

Они заманили девочку в парк, где изнасиловали. При этом школьница вырывалась и кричала, чтобы ей не причиняли боль, но молодые люди схватили ее за ноги и руки, и, чтобы она замолчала, затолкали несколько камней ей в рот.

Когда рядом появился отец школьницы и стал звать ее, несовершеннолетние сбежали. Позже выяснилось, что свидетелем изнасилования стал еще один мальчик, но он побоялся вмешиваться, так как был в меньшинстве.

Подростков обвинили в незаконном лишении свободы и изнасиловании. Дополнительно одного из них обвинили в похищении, другого – в развратных действиях.

Изначально их арестовали как несовершеннолетних, но все же решили судить как взрослых.

