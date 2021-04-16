Президент Казахстана уволил главу профильной нацкомпании из-за плохого состояния дорог

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу национальной компании «КазАвтоЖол» Улана Алипова. Причиной для увольнения руководителя нацоператора по управлению автодорогами стала неудовлетворительная работа, сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Токаев отдал поручение правительству, согласно которому нужно будет добиться улучшения качества дорог. Во всех регионах страны ужесточат контроль за расходованием бюджетных средств, качеством строительства, а также ремонта транспортных магистралей.

«Президент и в дальнейшем будет держать этот вопрос под личным контролем», — уточнил Уали.

Организация «КазАвтоЖол» была основана в 2013 году. В настоящий момент неизвестно, кто займет пост главы нацкомпании.

Ранее экс-глава минздрава Казахстана Елжан Биртанов был задержан по подозрению в растрате. Указ об отставке Биртанова с поста главы минздрава подписан в июне после того, как он заразился коронавирусом.