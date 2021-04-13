Посольство РФ раскритиковало поздравление Госдепа США с Днем космонавтики

Российское посольство в США заявило, что Госдеп США просто игнорирует собственную историю, не упоминая в своем поздравлении с Днем космонавтики, что первым человеком в космосе является советский гражданин Юрий Гагарин. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

В сообщении американского ведомства говорилось, что 12 апреля в мире отмечают шестидесятилетие пребывания человека в космосе. В то же время там не упоминается имя первого космонавта и не указано, что первым государством, которое запустило человека в космос, был СССР. Также к публикации прикреплена фотография астронавта США с американским флагом.

«С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз Госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса», — отметили в российском посольстве.

Кроме того, представители ведомства напомнили о том, что памятники Гагарину есть в нескольких городах США. Также в архиве Госдепа сохранилось поздравление от бывшего президента США Джона Кеннеди советскому лидеру Никите Хрущеву в связи с полетом космонавта. В посольстве также обратили внимание на то, что 9 апреля астронавт NASA отправился на МКС на российском корабле, названном в честь Гагарина.

«Надеемся, что изложенные факты помогут американским дипломатам впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли», — подчеркнули представители посольства.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал публикацию Госдепа США о Дне космонавтики, где не был упомянут Юрий Гагарин.

12 апреля в Российской Федерации отмечается День космонавтики. В этот день, 12 апреля 1961 год, Юрий Гагарин совершил первый полет человека в космос.