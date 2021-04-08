Глава МИД Польши срочно выехал в Киев из-за ситуации на границе Украины

МИД Польши объявил о срочном визите на Украину министра иностранных дел Збигнева Рау с целью обсуждения обстановки на украинских границах. Об этом польское ведомство сообщает в Twitter.

«Сегодня, 8 апреля, состоится внеочередной срочный визит министра Збигнева Рау в Киев. Визит связан с угрозой миру на границах Украины», — написано в публикации.

Ранее в этот же день США, Великобритания, Канада, Литва и Польша обсудили предполагаемый «рост российской военной активности» на границе с Украиной. Страны заявили о поддержке суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины. Также страны НАТО и США пообещали предоставлять тренировки украинским военным и поддерживать «выстраивание потенциала» вооруженных сил страны.

5 апреля США выразили озабоченность увеличением группировки российских войск на границе с Украиной и попросили Москву объяснить происходящее.