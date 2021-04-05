Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию в среду, 21 апреля.

«Президент огласит послание Федеральному собранию 21 апреля», — отметил он.

Также он добавил, что точное место проведения будет объявлено немного позже. На данный момент прорабатываются различные варианты, сказал Песков.

«Не будем забегать вперед. Я думаю, что уже в ближайшее время мы объявим аккредитацию для представителей СМИ на это мероприятие и одновременно сообщим о месте проведения», — уточнил представитель Кремля.

Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что темы предстоящего послания заранее анонсированы не будут.

«Мы не будем делать этого сейчас», — сказал он.

До этого в СМИ распространилась информация о том, что дата выступления главы государства якобы намечена на 22 апреля.

Ранее, 11 марта, Путин заявил, что начал подготовку послания к Федеральному собранию.