Спикер Рады раскритиковал новые санкции Украины

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Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков на первом заседании девятого созыва Верховной... Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков на первом заседании девятого созыва Верховной...
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков на первом заседании девятого созыва Верховной...
РИА «Новости»

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков выразил недовольство новыми санкциями, утвержденными президентом страны Владимиром Зеленским. Его слова приводит РИА «Новости».

В частности, Разумков раскритиковал решение ввести рестрикции в отношении украинских граждан.

«Если же речь идет об украинских субъектах хозяйственной деятельности или гражданах Украины, <...> то тут, не санкции нужно применять. Здесь правоохранители должны доработать весь процесс, а виновные – понести заслуженное наказание», – отметил спикер Рады.

Он подчеркнул, что санкции должны вводиться только против граждан других стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против компаний из России, Польши, ОАЭ, Швейцарии и Эстонии. В частности, Киев ввел ограничения на деятельность представительства Россотрудничества — культурного центра России. Под санкции попали также десять украинских граждан, которые, как считают власти, причастны к контрабанде.