Страны Запада предложили обсудить в СБ ООН пуски ракет КНДР
Максимс Краюшкинс
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Ряд западных государств запросили проведения закрытых консультаций по ситуации вокруг КНДР после недавних пусков. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник.
«Ряд западных стран запросили проведения консультаций во вторник в закрытом режиме по ситуации вокруг КНДР в связи с недавними пусками ракет», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в Японское море 25 марта. По данным южнокорейских военных, снаряды были выпущены из северо-восточной провинции Южный Хамген. Ракеты пролетели пролетели 450 км на высоте 60 км.
Это уже второй по счету запуск северокорейских ракет на этой неделе. Предыдущий состоялся 23 марта.
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