Страны Запада предложили обсудить в СБ ООН пуски ракет КНДР

Ряд западных государств запросили проведения закрытых консультаций по ситуации вокруг КНДР после недавних пусков. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник.

«Ряд западных стран запросили проведения консультаций во вторник в закрытом режиме по ситуации вокруг КНДР в связи с недавними пусками ракет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в Японское море 25 марта. По данным южнокорейских военных, снаряды были выпущены из северо-восточной провинции Южный Хамген. Ракеты пролетели пролетели 450 км на высоте 60 км.

Это уже второй по счету запуск северокорейских ракет на этой неделе. Предыдущий состоялся 23 марта.