Эстония, Латвия и Литва запретили въезд 118 сторонникам Лукашенко

Эстония, Латвия и Литва запретили въезд на свою территорию 118 сторонникам президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщила глава МИД Эстонии Ева-Мария Лийметс на своей странице в Twitter.

Она подчеркнула, что соответствующее решение было принято «в знак солидарности с белорусским народом, празднующим Дзень Волi («День воли»)».

Запрет был введен в отношении сотрудников правоохранительных и судебных органов режима, «ответственных за систематическое подавление продемократического движения».

При этом президент Литвы Гитанас Науседа в ходе встречи с лидером белорусской оппозиции и бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской заявил, что страна совместно с Евросоюзом продолжит работу по освобождению задержанных, которых они считают политическими заключенными, передает РИА «Новости».

Науседа отметил, что народ Белоруссии «проснулся» и теперь хочет бороться за свободную жизнь в демократической стране.