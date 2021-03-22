Трамп прокомментировал падение Байдена на трапе самолета

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал падение действующего американского лидера Джо Байдена на трапе самолета. Соответствующий фрагмент его выступления был опубликован в TikTok.

«Я смотрел, как Джо Байден идет по трапу, и я сказал: «Я ему не проиграл», — заявил бывший глава США.

Ранее зрители телеканала Fox News выразили мнение, что президент США Джо Байден может раньше положенного времени отказаться от своей должности, в том числе из-за состояния здоровья, а на его место придет вице-президент Камала Харрис.

Накануне, 21 марта, бывший старший советник Трампа Стивен Миллер предрек Соединенным Штатам «кризис национальной безопасности» из-за оговорок и оплошностей Байдена.

Миллер отметил, что американский лидер не смог даже пройти интервью по софтболу без шпаргалки и трижды упал, поднимаясь по трапу самолета.

Руководитель пресс-службы Белого дома Кэйт Бедингфильд, в свою очередь, написала в Twitter, что президент «всего лишь оступился на лестнице». Она также сообщила, что ему не нужна помощь врачей.