Посол РФ: Лондон нарушил международные договоры, пойдя на увеличение ядерного потенциала

Власти Великобритании нарушили ряд международных соглашений, выбрав курс на наращивание ядерного потенциала страны. Об этом заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин, передает ТАСС.

«Намерение Великобритании продолжить увеличивать число ядерных боеголовок вызвало большое удивление во всем мире, я сказал бы, что даже среди американских экспертов. Они думают: «Великобритания, что ты делаешь?» Вы увеличиваете количество боеголовок на 40%. Это нарушение договора о нераспространении [ядерного оружия] и многих других договоренностей, в которых прописано лишь уменьшение или снижение числа ядерных боеголовок», — подчеркнул глава российской дипмиссии в Лондоне.

По его словам, британское правительство в свете принятых решений должно вступить в переговоры в сфере ядерного разоружения.

«Мы ведем переговоры с США. Они требуют, чтобы Китай также участвовал в дискуссиях [о контроле над ядерными вооружениями]. Мы говорим: «Хорошо, давайте подключим также Великобританию и Францию». Однако мы исходили из того, что Великобритания не будет увеличивать свой арсенал. А теперь мы узнаем, что они наращивают его. Разумеется, они должны присоединиться к переговорам о снижении ядерных боезарядов», — отметил Келин.