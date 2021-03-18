Посольство России заявило об угрозе обрушения отношений с США

В посольстве РФ в США заявили, что американские лидеры ставят под угрозу отношения России и США. Об этом дипмиссия РФ в Вашингтоне сообщает в Facebook.

Публикация последовала после того, как российского посла в США Анатолия Антонова отозвали из Вашингтона.

В дипмиссии подчеркнули, что «сложившаяся ситуация стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути, сознательно заводил двустороннее взаимодействие в тупик».

Также в заявлении говорится, что неконструктивный курс администрации США в отношении России не отвечает интересам двух стран. В посольстве считают, что непродуманные заявления американских руководителей угрожают обрушением отношений России и США. Российская сторона подчеркнула, что она выступает за налаживание диалога с США и напомнила об ответственности обеих стран за международный мир и безопасность в рамках членства в Совбезе ООН.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские коллеги не ответили на вопрос, по какой причине посла Антонова отозвали из страны.