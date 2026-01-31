Российский баскетболист Демин установил рекорд НБА

Российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Демин установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В ночь на 31 января состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» играл с «Ютой Джаз». Демин забросил трехочковый бросок в 34-м матче подряд своего дебютного сезона. Он установил уникальный рекорд для новичков НБА: такого не было ни разу после появления в лиге трёхочковых бросков в 1979 году.

Также в этом матче Демин впервые в карьере оформил дабл-дабл: он набрал 25 очков и сделал 10 подборов, став самым результативным игроком своей команды.

Поединок завершился победой «Бруклин Нетс» с результатом 109:99. В следующем матче «Бруклин» сразится с «Детройт Пистонс» 2 февраля.

19-летний спортсмен стал первым россиянином с 2013 года, который смог попасть в НБА. В том году клубом «Кливленд Кавальерс» под 19-м номером был выбран Сергей Карасев. Самым высокозадрафтованным игроком в истории России стал Ярослав Королев, который в 2005-м году ушел в «Лос-Анджелес Клипперс» 12-м.

