Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Посол признал тяжелые времена для Кубы из-за новых мер США

Посол Гутьеррес: Куба не откажется от суверенитета из-за действий США
Ramon Espinosa/AP

Куба не откажется от своего суверенитета, несмотря на меры США против экономики островного государства. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол острова в Эквадоре Басилио Гутьеррес.

Дипломат признал, что жителей Кубы ждут тяжелые времена.

«Но ни при каких обстоятельствах мы не откажемся от нашего суверенитета и системы государственного управления, свободно избранной нами уже много лет назад», — подчеркнул Гутьеррес.

Посол также решительно осудил новый виток эскалации в отношении Кубы.

29 января Соединенные Штаты ввели режим чрезвычайного положения (ЧП), мотивируя это угрозой национальной безопасности, исходящей от Кубы. По словам президента США Дональда Трампа, причина заключается в размещении на кубинской территории военных и разведывательных объектов государств, враждебных Америке, в том числе России. Указ, вводящий ЧП, подразумевает возможность введения Вашингтоном дополнительных пошлин на импорт из любой страны, осуществляющей поставки нефти на кубинский остров. В ответ на это Родригес Паррилья назвал основания для введения режима ЧП «ложью» и осудил попытки организации топливной блокады. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил, что Россия может помочь Кубе избежать судьбы Венесуэлы.
 
Теперь вы знаете
Рок — для ранимых, попса — для тревожников: как плейлист отражает ваш характер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!