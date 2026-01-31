Посол признал тяжелые времена для Кубы из-за новых мер США

Куба не откажется от своего суверенитета, несмотря на меры США против экономики островного государства. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол острова в Эквадоре Басилио Гутьеррес.

Дипломат признал, что жителей Кубы ждут тяжелые времена.

«Но ни при каких обстоятельствах мы не откажемся от нашего суверенитета и системы государственного управления, свободно избранной нами уже много лет назад», — подчеркнул Гутьеррес.

Посол также решительно осудил новый виток эскалации в отношении Кубы.

29 января Соединенные Штаты ввели режим чрезвычайного положения (ЧП), мотивируя это угрозой национальной безопасности, исходящей от Кубы. По словам президента США Дональда Трампа, причина заключается в размещении на кубинской территории военных и разведывательных объектов государств, враждебных Америке, в том числе России. Указ, вводящий ЧП, подразумевает возможность введения Вашингтоном дополнительных пошлин на импорт из любой страны, осуществляющей поставки нефти на кубинский остров. В ответ на это Родригес Паррилья назвал основания для введения режима ЧП «ложью» и осудил попытки организации топливной блокады. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил, что Россия может помочь Кубе избежать судьбы Венесуэлы.