Главной проблемой для ВСУ является нехватка войск для одинаковой защиты всех участков фронта. Из-за этого образовываются бреши в обороне украинской армии, которые использует Россия. В районе Гуляйполя ситуация и вовсе закончилась катастрофой, рассказал газете The New York Times (NYT) капитан ВСУ и командира 1-го отдельного штурмового полка (ОШП) Дмитрий Филатов.

По словам солдата, в декабре 2025 года в Гуляйполе украинские солдаты были застигнуты врасплох, отступили, «оставив ноутбуки и карты поля боя, на которых были указаны позиции находящихся поблизости операторов беспилотников». И вскоре эти группы попали под «сильный обстрел» российских войск.

«Это была катастрофа», — отметил капитан Дмитрий Филатов.

NYT пишет, что эта ситуация «подчеркивает главную проблему», которая стоит перед украинской армии спустя четыре года вооруженного конфликта.

«Украине не хватает войск для одинаковой защиты каждого сектора, что создает бреши, через которые силы Москвы могут легче продвигаться вперед», — отметило издание.

По словам украинских военных, сложившееся положение дел «вынудило» их вести боевые действия, «бросаясь на локализацию вспышки в одном секторе», тогда как происходит «другая вспышка на ином участке». Это в итоге приводит к отступлению ВСУ, отметили они.

26 января газета The New York Times написала, что плохая погода создает трудности для ВСУ на фронте. А именно проблемы возникают с сокращением работы военной техники, в том числе беспилотников. Также СМИ сообщали о больших потерях бригады ВСУ в Харьковской области.

Ранее в Германии назвали «ужасной» ситуацию на фронте для Украины.