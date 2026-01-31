Размер шрифта
Девятилетний мальчик вышел погулять в Петербурге и пропал

В Петербурге девятилетний мальчик вышел погулять и пропал
Поисково-спасательный отряд «Северо-Запад»/VK

В Петербурге ребенок вышел погулять на горку и пропал. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 30 января, когда мальчик пошел гулять к горке на улице Колобановской в Горелово. При этом он сказал родителям, что заедет в магазин на Таллинском шоссе.

Позже в этот же день ребенка видели в магазине аксессуаров для телефонов, который находился в здании гипермаркета. После этого связь с мальчиком прервалась, о его местоположении ничего неизвестно.

На момент пропажи ребенок был одет в черную зимнюю куртку с красными вставками, черную шапку, бежевый шарф в черную клетку и темно-синие штаны с камуфляжными элементами на коленях. Рост мальчика составляет около 122-124 сантиметров, телосложение худое.

Ранее школьница в Волгограде вышла выбросить мусор в мороз и пропала.
 
