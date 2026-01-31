В Саудовской Аравии выступили за удар США по Ирану

Глава МО Саудовской Аравии предупредил об усилении Ирана при отказе США от удара

Глава министерства обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман в ходе визита в Вашингтон предупредил, что в случае отказа США от удара по Ирану республика станет только сильнее. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на четыре источника, присутствовавших на закрытом брифинге.

«Если президент [США Дональд] Трамп не выполнит свои угрозы в адрес Ирана, режим в итоге станет сильнее», — сказал саудовский министр.

Издание отмечает, что заявление бин Салмана демонстрирует отход от публичной позиции Эр-Рияда, предостерегающей стороны от эскалации.

Источники рассказали, что министр обороны Саудовской Аравии выразил мнение, что США придется прибегнуть к военным действиям в отношении Ирана в течение нескольких недель, но следует попытаться смягчить риски эскалации на Ближнем Востоке.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие.

Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Накануне он сообщил, что Тегеран желает заключить соглашение с Вашингтоном. Глава Белого дома предупредил, что к иранским берегам направляется мощная военно-морская группа, значительно превосходящая по численности ту, что была развернута у берегов Венесуэлы.

Ранее WSJ узнала о планах Трампа атаковать Иран.