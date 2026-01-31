Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Москва пережила самую морозную ночь

Синоптик Леус: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Валерий Мельников/РИА Новости

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москва с начала нынешней зимы — температура воздуха опустилась до −20,4°C. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его данным, в столице впервые за эту зиму были зафиксированы 20-градусные морозы, что сделало минувшую ночь самой холодной с начала сезона. Кроме того, последний день января отметился обновлением суточного рекорда по высоте снежного покрова.

Синоптик уточнил, что, несмотря на отсутствие снегопадов в течение суток и уменьшение высоты снежного покрова на 1 см, его уровень достиг 60 см. Этот показатель стал максимальным для 31 января за всю историю наблюдений.

Предыдущий рекорд высоты снежного покрова в этот день, как напомнил Леус, был установлен в 1994 году и составлял 59 см.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в столичном регионе в начале февраля сохранится морозная погода, месяц начнется с понижения температуры до -23°C.

Ранее высота сугробов в Москве достигла рекордных показателей.
 
Теперь вы знаете
Рок — для ранимых, попса — для тревожников: как плейлист отражает ваш характер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!