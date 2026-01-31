Размер шрифта
Армия

В российском регионе выплаты контрактникам СВО увеличили до 2 млн рублей

До 2 млн рублей выросли выплаты контрактникам ВС РФ в Саратовской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Размер единовременной выплаты при заключении контракта с министерством обороны РФ увеличили в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

«С 1 февраля 2026 года региональная единовременная выплата при заключении контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах России увеличена до 2 млн рублей», — говорится в заявлении.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уже подписал соответствующее постановление.

14 января газета «Известия» со ссылкой на главу Чувашской Республики Олега Николаева написала, что в регионе увеличили единовременную выплату для заключивших контракт на участие в специальной военной операции (СВО). Теперь ее размер составляет 2,1 млн рублей.

Как отметил Николаев, с учетом федеральной поддержки общий объем выплат составил 2,5 млн рублей. Такую сумму получат граждане, подписавшие контракт с Минобороны РФ в период с 1 января по 31 марта текущего года.

По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в 2025 году контракты о прохождении военной службы заключили более 422 тыс. человек. Он подчеркнул, что поставленная верховным главнокомандующим задача по набору контрактников была выполнена.

Ранее Путин заявил, что россияне верят в бойцов СВО и их победу.
 
