Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Учитель прикинулся подростком и вынуждал школьниц присылать непристойные фото

В США учитель прикинулся подростком ради непристойных фото школьниц
Pixabay

В США 39-летний учитель престижной школы вымогал у девочек непристойные фото, прикинувшись подростком. Об этом сообщает People.

Все происходило в период с октября 2022 по май 2024 года. Педагог из Нью-Йорка Уинстон Нгуен создал в соцсетях фейковый аккаунт, через который выдавал себя за подростка, и переписывался с шестью 13-летними ученицами частных школ Бруклина. Мужчина оказывал на детей психологическое давление и вынуждал отправлять ему непристойные фото и видео, которые он затем рапространял среди учеников школ, где работал.

В марте 2025 года учитель признал себя виновным. Федеральный суд приговорил его к семи годам тюремного заключения, а также обязал после освобождения зарегистрироваться в качестве сексуального преступника.

Две пострадавшие девочки подали иск к администрации бруклинской школы Святой Анны, обвиняя ее в игнорировании тревожных сигналов о поведении педагога. Учреждение намерено оспаривать иск.

Ранее россиянин заманивал школьниц в свою квартиру с помощью шпица и насиловал их.
 
Теперь вы знаете
Рок — для ранимых, попса — для тревожников: как плейлист отражает ваш характер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!