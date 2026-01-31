Учитель прикинулся подростком и вынуждал школьниц присылать непристойные фото

В США 39-летний учитель престижной школы вымогал у девочек непристойные фото, прикинувшись подростком. Об этом сообщает People.

Все происходило в период с октября 2022 по май 2024 года. Педагог из Нью-Йорка Уинстон Нгуен создал в соцсетях фейковый аккаунт, через который выдавал себя за подростка, и переписывался с шестью 13-летними ученицами частных школ Бруклина. Мужчина оказывал на детей психологическое давление и вынуждал отправлять ему непристойные фото и видео, которые он затем рапространял среди учеников школ, где работал.

В марте 2025 года учитель признал себя виновным. Федеральный суд приговорил его к семи годам тюремного заключения, а также обязал после освобождения зарегистрироваться в качестве сексуального преступника.

Две пострадавшие девочки подали иск к администрации бруклинской школы Святой Анны, обвиняя ее в игнорировании тревожных сигналов о поведении педагога. Учреждение намерено оспаривать иск.

