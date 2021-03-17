Захарова сочла беспрецедентным шагом вызов посла в США на консультации

Приглашение российского посла в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций является беспрецедентным шагом, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

«В силу того, что и так атмосфера достаточно эмоционально заряженная, я просто скажу, что такого я не припомню», — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что Антонов вызван в Москву на консультации по дальнейшему вектору российско-американских отношений.

До этого министерство торговли США сообщило о расширении торговых санкций в отношении России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Кроме того, стало известно, что Соединенные Штаты вносят Россию в список стран, с которыми запрещен импорт и экспорт оружия. Новые ограничительные меры вступают в силу 18 марта.