Бездействия со стороны стран Запада во время событий на Украине в 2014 году способствовало возвращению Крыма в состав России, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в ответ украинскому коллеге Андрею Мельнику. Его слова приводит Berliner Zeitung.

Дипломат подчеркнул, что возвращению Крыма «предшествовали события, которые на Западе предпочитают не замечать».

«То, что так нежно и постоянно неправильно называют здесь (в Германии) «демократической революцией», на самом деле привело к погромам и беспорядкам, убийствам и непредумышленным убийствам, запугиванию несогласных и запретам политических партий, массовым ограничениям на русский язык», – указал Нечаев.

По словам посла, страны Запада проигнорировали нарушение сторонниками переворота на Украине договоренностей, которые были достигнуты при участии Германии, Франции и Польши.

Дипломат также добавил, что в настоящее время Крым, который во время нахождения в составе Украины не получал необходимого финансирования, является одним из самых быстро развивающихся регионов России.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник попросил ФРГ оказать Украине помощь в «возвращении» Крыма. По словам дипломата, содействие Украине в вопросе Крыма является «моральным долгом» Германии из-за исторической ответственности «за нацистскую тиранию» во времена Второй мировой войны.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.