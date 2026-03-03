Компании приостановили экспорт нефти из Иракского Курдистана

Экспорт нефти из Иракского Курдистана через турецкий порт Джейхан приостановлен. Об этом сообщает Shafaq News со ссылкой на источник в иракской государственной Северной нефтяной компании.

Он отметил, что данное решение было принято после того, как несколько нефтяных компаний приостановили свою работу на ряде месторождений в регионе.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил, что Иран нанес удары с помощью беспилотных летательных аппаратов по позициям антииранских группировок в Иракском Курдистане.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее беспилотники атаковали базу США в Ираке.