Посол Украины попросил Германию помочь «вернуть» Крым

Посол Украины в Германии Андрей Мельник попросил ФРГ оказать Украине помощь в «возвращении» Крыма. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

По его словам, из-за исторической ответственности Германии перед Украиной «за нацистскую тиранию с более чем восьми миллионами украинских жертв войны», у страны существует моральный долг, который заключается в завершении незаконной «оккупации» Крыма.

Кроме того, в статье уточняется, что за последние 100 лет Германия оккупировала Крым дважды.

Дипломат также добавил, что РФ собирается превратить полуостров «из бывшего курортного рая в военную базу». Германия и ее союзники владеют многими экономическими и политическими инструментами, с помощью которых они смогут заставить Россию остановить «агрессивное поведение» и отменить «аннексию» Крыма, сказал он.

Ранее министерство иностранных дел России, выразило решительный протест временному поверенному в делах Украины в Москве Василию Покотило в связи с провокацией в Киеве против дипломатов посольства РФ 16 марта.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.