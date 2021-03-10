В Кремле оценили заявление Зеленского о личной встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил желание главы Украины Владимира Зеленского лично встретиться с Владимиром Путиным.

По его словам, Путин никогда не отвергал любые встречи, которые могут быть результативными.

«Лучшей подготовкой ко встрече может быть соблюдение Минских договоренностей и договоренностей, достигнутых в Париже», — заявил представитель Кремля.

Ранее Зеленский сообщил, что готов отдельно встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), если саммит глав государств не состоится.

Последняя встреча глав стран «нормандской четверки» состоялась в декабре 2019 года. В саммите участвовали президент России Владимир Путин, его украинский коллега Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Странам удалось договориться о прекращении огня в Донбассе, обмене заключенными в формате «всех на всех» и определить новые зоны отвода сил.