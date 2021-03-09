Кремль обеспокоен сообщениями о готовящихся кибератаках на РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщение СМИ о планах США осуществить кибератаки на внутренние системы российских властей являются поводом для крайней обеспокоенности.

«Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное американское издание допускает возможность, более того, анонсирует возможность кибератак», — сказал Песков.

Представитель Кремля назвал данную возможность таких атак «международной киберпреступностью».

Он также добавил, что Москва настаивала и продолжает настаивать на непричастности российской стороны к киберпреступности и кибертерроризму.

Ранее издание NYT сообщило, что в ближайшие три недели Соединенные Штаты планируют провести кибератаки на российские сети в качестве ответа на атаку на программное обеспечение компании SolarWinds, в которой американская сторона подозревает Россию.