СК возбудил уголовные дела после стрельбы в школе в Уфе

СК: в Уфе возбуждены уголовные дела после стрельбы в школе

Следственный комитет России по Республике Башкортостан возбудил уголовные дела, в том числе о халатности после стрельбы в школе в Уфе. На место происшествия выехали следователи и криминалисты, сообщает пресс-служба СК.

Подросток, устроивший стрельбу, арестован, уточнили в ведомстве.

«В настоящее время организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств», — говорится в сообщении СК.

Инцидент произошел ранее в одной из гимназий Уфы. По данным источников, девятиклассник ворвался в школу с травматическим оружием. Сначала сообщалось, что от действий несовершеннолетнего пострадал один из учителей, но эту информацию опровергли в администрации региона.

Что именно стало причиной агрессии, не сообщается. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов, которые уже задержали молодого человека. Им предстоит выяснить причины такого поступка. Известно, что юноша недавно перевелся в эту школу.

Ранее появились кадры с места нападения юноши на школу в Уфе.