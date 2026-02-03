Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В двух округах Запорожской области произошел частичный блэкаут

Балицкий: шесть сел в Запорожской области оказались обесточены из-за аварий
Ints Kalnins/Reuters

Отключение света произошло в шести населенных пунктах в Васильевском и Приморском муниципальных округах Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Из-за аварий на электросетях в Васильевском муниципальном округе полностью обесточены села Широкое и Орлянское, частично — село Подгорное», — рассказал он.

В Приморском муниципальном округе без света остались села Райновка, Инзовка и Орловка.

По словам Балицкого, сотрудники профильных служб уже приступили к ремонтным работам. Ожидается, что электроснабжение восстановят в ближайшее время.

31 января компания «Херсонэнерго» сообщила об аварийном отключении электричества в Геническом округе Херсонской области. Обесточенными оказались села Новоивановка, Раздольное, Вольное, Плавское и Пробуждение. В заявлении уточнялось, что отключение света связано со срочными ремонтными работами и необходимо для дальнейшей подачи электроэнергии.

До этого в Мурманске полностью восстановили электроснабжение после аварии на ЛЭП. Как рассказали в «Россетях», причиной блэкаута стало обледенение грозотроса на линии электропередачи из-за сильного ветра и мороза. При этом опоры ЛЭП повреждены не были.

Ранее в Донецке более 13 тыс. жителей остались без света.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!