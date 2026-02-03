В двух округах Запорожской области произошел частичный блэкаут

Балицкий: шесть сел в Запорожской области оказались обесточены из-за аварий

Отключение света произошло в шести населенных пунктах в Васильевском и Приморском муниципальных округах Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Из-за аварий на электросетях в Васильевском муниципальном округе полностью обесточены села Широкое и Орлянское, частично — село Подгорное», — рассказал он.

В Приморском муниципальном округе без света остались села Райновка, Инзовка и Орловка.

По словам Балицкого, сотрудники профильных служб уже приступили к ремонтным работам. Ожидается, что электроснабжение восстановят в ближайшее время.

31 января компания «Херсонэнерго» сообщила об аварийном отключении электричества в Геническом округе Херсонской области. Обесточенными оказались села Новоивановка, Раздольное, Вольное, Плавское и Пробуждение. В заявлении уточнялось, что отключение света связано со срочными ремонтными работами и необходимо для дальнейшей подачи электроэнергии.

До этого в Мурманске полностью восстановили электроснабжение после аварии на ЛЭП. Как рассказали в «Россетях», причиной блэкаута стало обледенение грозотроса на линии электропередачи из-за сильного ветра и мороза. При этом опоры ЛЭП повреждены не были.

Ранее в Донецке более 13 тыс. жителей остались без света.