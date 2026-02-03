Сибига прокомментировал массированный удар по Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после массированного удара по Украине призвал союзников укреплять систему ПВО республики и усилить давление на Россию. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его утверждениям, «у мира есть инструменты», чтобы остановить Москву. Сибига призвал к укреплению противовоздушной обороны Украины и ее энергетической устойчивости. Также, считает он, необходимо увеличить давление на Россию.

«Лишите российскую военную машину доходов от энергетики и доступа к технологиям. Изолируйте российский режим. Остановите и конфискуйте нелегальные нефтяные танкеры России», — написал Сибига.

До этого SHOT сообщил, что по энергетическим и военным объектам Украины нанесен массированный удар ракетами и беспилотниками. По данным издания, над Киевом и Киевской областью прогремели десятки взрывов. Атакам подверглись Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4) и подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. В районе энергообъектов вспыхнули пожары. В Харькове, в районе подстанции 330 кВ «Лосево», произошли взрывы и пожары.

Ранее Кличко рассказал о ситуации в Киеве после ударов.