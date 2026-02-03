Размер шрифта
«Сделать что-то плохое»: школьник из Уфы оставил предупреждение за день до нападения

Baza: юноша, напавший на школу в Уфе, предупредил окружающих о своих планах
Telegram-канал @Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан

Молодой человек, который напал на школу в Уфе, планировал это сделать. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, молодой человек планировал нападение. За день до произошедшего юноша был активен в соцсетях. Он опубликовал песню про стрельбу и предупредил о нападении.

По данным Life со ссылкой на Shot, после перехода в новое учебное заведение у юноши возникали конфликты не только с другими учениками, но и с учителями. Он мало с кем общался и не мог влиться в коллектив.

Он также вел свой Telegram-канал, где рассказывал о давлении со стороны учителей и том, что другие школьники его не понимают. В одной из записей он якобы заявил, что ему остается только «сделать что-то плохое».

Инцидент произошёл во время занятий в уфимской гимназии. Девятиклассник пришёл в школу с оружием, но вскоре его задержали. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее появились кадры с места нападения юноши на школу в Уфе.
 
