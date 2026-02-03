Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

«Отдалились»: Брухунова увезла Петросяна на Мальдивы из-за семейного кризиса

Telegram-канал «Свита короля»: Брухунова и Петросяна отдалились друг от друга
bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звездная пара Татьяна Брухунова и юморист Евгений Петросян отправились на Мальдивы, чтобы справиться с разногласиями в браке. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на источник.

Как утверждает инсайдер, отношения в семье начали портиться несколько месяцев назад.

«Они, как ей [Брухуновой] показалось, немного отдалились друг от друга. Таня даже ходила к семейному консультанту. Ей посоветовали больше времени проводить с мужем, стараться его не напрягать, не расстраивать», — сказал он.

Следуя рекомендациям специалиста, Татьяна взяла на себя организацию дня рождения Петросяна, отправила детей к родственникам на каникулы, чтобы муж мог отдохнуть — и запланировала совместный отпуск.

Петросян с 2019 года состоит в браке с Брухуновой, которая моложе него на 44 года. Она стала пятой женой юмориста. Артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи. По словам шоумена, он многие годы был «женат на работе» и не осознавал масштаб проблемы.

У пары двое общих детей: пятилетний Ваган и двухлетняя Матильда.

Ранее Полина Диброва рассказала о желании стать матерью в четвертый раз.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!