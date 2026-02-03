«Отдалились»: Брухунова увезла Петросяна на Мальдивы из-за семейного кризиса

Звездная пара Татьяна Брухунова и юморист Евгений Петросян отправились на Мальдивы, чтобы справиться с разногласиями в браке. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на источник.

Как утверждает инсайдер, отношения в семье начали портиться несколько месяцев назад.

«Они, как ей [Брухуновой] показалось, немного отдалились друг от друга. Таня даже ходила к семейному консультанту. Ей посоветовали больше времени проводить с мужем, стараться его не напрягать, не расстраивать», — сказал он.

Следуя рекомендациям специалиста, Татьяна взяла на себя организацию дня рождения Петросяна, отправила детей к родственникам на каникулы, чтобы муж мог отдохнуть — и запланировала совместный отпуск.

Петросян с 2019 года состоит в браке с Брухуновой, которая моложе него на 44 года. Она стала пятой женой юмориста. Артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи. По словам шоумена, он многие годы был «женат на работе» и не осознавал масштаб проблемы.

У пары двое общих детей: пятилетний Ваган и двухлетняя Матильда.

