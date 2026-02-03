В аэропорту Домодедово началась оптимизация штата после смены собственника. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, оптимизация затронет сотни человек в нескольких подразделениях. Утверждается, что сотрудников «просят уйти» по собственному желанию без компенсации или перейти на другие должности с потерей дохода.

В руководстве аэропорта заявили, что «управленческие изменения» проводятся без массовых сокращений, а уйдут только те сотрудники, чья работа вызывала претензии.

В настоящее время в Домодедово работает около 7 тыс. человек. Первая волна кадровых изменений прошла летом 2025 года после перехода аэропорта в госсобственность.

До этого сообщалось, что торги по продаже Домодедово выиграла дочерняя структура Шереметьево.

Начальная цена за объект составляла 132,3 млрд рублей, хотя до этого эксперты оценивали коммерчески оправданную стоимость аэропорта в сумму от 20 до 90 млрд рублей, отмечает издание.

На аукцион были выставлены 100% долей в уставном капитале ООО «ДМЕ холдинг», владеющего активами аэропорта Домодедово, а также рядом связанных с ним компаний.

Ранее аэропорт Домодедово первым в России получил сертификат China Friendly.