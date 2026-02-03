«Суслики позорные!»: Жигалова сразу со скандалом дебютировала в кино

Журналистка и шоувумен Алена Жигалова устроила публичный скандал на премьере фильма комедии «Равиоли Оли». Об этом сообщает Telegram-канал «Неприятный Пилягин».

По словам Жигаловой, ее подруга обратилась к группе мужчин с просьбой уступить места дамам, однако получила отказ. Этот поступок вызвал эмоциональную реакцию у журналистки.

«Снимите их, они нам место не уступили! Вот эти вот мужики сидят, суслики. Пришла моя подруга и говорит: «Мужчины, уступите девушкам место», и вот эти вот [дураки] позорные не уступили», — возмущенно сказала она.

Блогер Олег Пилягин пошутил в посте, что не удивлен сложившимся инцидентом. Он сопроводил публикацию фразой: «Только начался светский сезон в Москве, а моя принцесска Жигалова уже скандалит».

Премьера фильма «Равиоли Оли» прошла 2 февраля в Москве. Среди гостей были Филипп Киркоров, Дмитрий Дибров, Наташа Королева, Ассоль и многие другие.

В комедии Жигалова сыграла эпизодическую роль, которая стала ее дебютом на большом экране. Когда журналисты спросили, не хочет ли она попробовать себя в более значимых ролях в будущем, журналистка ответила:

«Ради бога, пожалуйста, какой-нибудь иронический детектив или там что-то такое комедийное, а может не комедийное. Мне кажется, что я очень даже смогу. Только пострадают все на площадке. Я не простая актриса, с требованиями».

Картина «Равиоли Оли» выйдет 5 февраля.

