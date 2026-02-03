Размер шрифта
Россия не будет направлять США демарши об их окончательном ответе по ДСНВ

Рябков: Россия готова к новой реальности отсутствия ограничений в вооружениях
Российская Федерация готова к новой реальности отсутствия любых ограничений в области вооружений после истечения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По его словам, в России предполагали, что такое может случиться, ничего неожиданного в этом нет, как и оснований для драматизации.

При этом дипломат назвал фактом тот момент, что теряются стабилизирующие элементы в прежней конструкции, и элементы такого «волюнтаризма на грани хаоса» отчетливее дают о себе знать.

Рябков добавил, что в остающиеся 1,5 дня до формального истечения срока действия ДСНВ, Россия не будет адресовать США демарши или официальные обращения. По его словам, все что нужно было, российская сторона сделала. У Соединенных Штатов было много времени для того, чтобы осмыслить ситуацию, но ответа так и не поступило, отметил замглавы МИД РФ.

Дипломат добавил, что Россия будет выстраивать свою линию в области политики и экономики, строго ориентируясь на необходимость гарантированно обеспечивать собственную безопасность.

Ранее в США спрогнозировали отставание от РФ по ядерному оружию из-за непродления ДСНВ.
 
