Зеленский готов лично встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов отдельно встретиться к каждым из лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), если саммит глав государств не состоится. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, в настоящее время ведется подготовка к общей встрече.

«[Если] не будет встречи в «нормандском формате», я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров «нормандской четверки». Если, как говорят, «гора не идет к Магомету», ничего страшного», – заявил Зеленский.

Последняя встреча глав стран «нормандской четверки» состоялась в декабре 2019 года. В саммите участвовали президент России Владимир Путин, его украинский коллега Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Странам удалось договориться о прекращении огня в Донбассе, обмене заключенными в формате «всех на всех» и определить новые зоны отвода сил.