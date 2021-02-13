Байден намерен добиваться экстрадиции Ассанжа в США

Администрация президента США Джозефа Байдена планирует добиваться экстрадиции из Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом пишет New York Times.

Согласно сообщению, «администрация Байдена дала понять, что на данный момент продолжает предпринимавшиеся его предшественником попытки привлечь к ответственности Джулиана Ассанжа».

Отмечается, что Минюст США оспорил постановление, согласно которому Ассанж не может быть выдан американской стороне.

Ранее Минюст США выдвинул против Ассанджа 18 уголовных обвинений. Всего австралийцу грозит до 175 лет тюрьмы.

Сейчас Ассанж находится в британской тюрьме. До этого 7 лет он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.