Байден поручил лишить Трампа доступа к секретной информации

Президент США Джо Байден заявил в интервью CBS, что бывшему главе государства Дональду Трампу не нужно сообщать секретную информацию.

Он считает, что для Трампа нет нужды проводить секретные брифинги.

«В чем ценность проведения для него секретных брифингов? Какое это будет иметь влияние, если только он не проговорится и не скажет что-нибудь?» — сказал Байден.

Глава Белого дома указал на «неуравновешенное» поведение своего предшественника.

Экс-президентам США могут сообщать секретную информацию по решению действующего главы государства.