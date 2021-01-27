Камала Харрис получила вторую дозу вакцины Pfizer

Вице-президент США Камала Харрис завершила вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNBC, который вел трансляцию мероприятия.

Так, политик получила вторую дозу вакцины от американской компании Pfizer.

Ранее ей ввели первую дозу препарата 28 декабря. Кроме того, вакцинацию от коронавируса также завершил президент США Джо Байден.

Также во время церемонии своей инаугурации американский лидер объявил минуту молчания в память о жертвах коронавируса.