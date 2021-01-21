Посол: РФ рассчитывает на продолжение контактов с военными США по Сирии

Россия рассчитывает, что регулярные контакты с военными США по Сирии будут продолжены при администрации нового президента Джо Байдена, Москва также считает полезным определить сферы, где РФ и США могли бы наладить сотрудничество. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

«Исходим из того, что в Сирии военные наших стран продолжат регулярные контакты с целью предотвращения инцидентов», - сказал он.

«Помимо этого, было бы полезным определить те сферы, где Россия и США могли бы наладить сотрудничество. Например, по оказанию гумпомощи, постконфликтному восстановлению, разминированию, содействию возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также по борьбе с терроризмом. Мы к такому взаимодействию - разумеется, при условии уважения суверенитета САР - готовы», - добавил российский дипломат.