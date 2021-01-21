Мадуро поручил изучить возможность новых отношений с США после прихода Байдена к власти
Максимс Краюшкинс
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что поручил изучить возможность установления новых отношений с США после прихода Джо Байдена к власти. Его выступление транслировалось в Twitter.
«Я считаю важным, чтобы Национальная ассамблея как законодательный орган страны, комиссия по внешней политике изучили и приняли законодательные и политические инициативы по началу новых отношений между США и Венесуэлой», - сказал он.
Мадуро добавил, что у латиноамериканской страны отличные отношения с американским обществом, с университетами, с профсоюзами, с афроамериканскими движениями.
«Мы хотим улучшить наши отношения до отношений уважения, взаимности и будущего», - подчеркнул президент.