Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте Трампу

Палата представителей США в среду, 13 января, приступила к рассмотрению вопроса об импичменте действующему президенту страны Дональду Трампу. Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что конгрессмены будут рассматривать статью «Подстрекательство к мятежу». Документ предполагает вынесение импичмента главе государства, а также запрет на занимание любых выборных должностей в будущем.

Кроме того, в статье есть обвинительная формулировка о совершении президентом «особо тяжких преступлений и правонарушений».

По резолюции могут проголосовать в этот же день и, как предполагается, подконтрольная Демократической партии палата примет ее, сообщает ABC. В дальнейшем дело будет направлено в сенат для рассмотрения. Примечательно, что сенат выходит с каникул только 19 января – за день до инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Специалисты рассматривают вопрос о вынесении импичмента уже после ухода Трампа с поста главы государства, однако единой позиции насчет того, дойдет ли до этого, нет.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

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