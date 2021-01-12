ГП РФ заявила, что Германия не запрашивала дополнительные данные по Хангошвили

Начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Петр Городов заявил, что немецкая сторона не запрашивала дополнительные данные по делу грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что Федеральное ведомство юстиции ФРГ подавало к России два запроса от прокуратуры в Берлине.

По его словам, на них российской стороной были даны ответы.

Ранее Германия заявила о планах по введению санкций в отношении России после приговора по данному делу, вынесение которого запланировано на март 2021 года.

В Высшем земельном суде Берлина 7 октября стартовал уголовный процесс по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Германии — бывшего чеченского боевика, разыскиваемого Россией по делу о теракте. В совершении преступления немецкая прокуратура подозревает российского гражданина. Изначально он фигурировал в деле как Вадим С., но позже следователи сообщили, что его опознали как некоего Вадима К. В обвинительном заключении говорится, что Соколов-Красиков якобы получил от российских властей поручение по убийству Хангошвили.

Москва неоднократно опровергала любые обвинения против российских госструктур по этому делу, в том числе называя их голословными и беспочвенными. При этом президент России Владимир Путин отмечал, что российские спецслужбы обсуждали со своими немецкими коллегами вопрос выдачи Хангошвили.

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