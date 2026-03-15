Движение на месте столкновения трамваев в Москве восстановили спустя четыре часа

Движение транспорта после аварии на северо-западе Москвы восстановили спустя четыре часа. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.

«Движение трамваев на северо-западе Москвы полностью восстановлено», — заявил представитель ведомства.

Также открыли движение с улицы Свободы в сторону Волоколамского шоссе по направлению в центр.

Причины и обстоятельства случившегося установит специальная комиссия с участием специалистов Московского метрополитена и производителя трамваев, подчеркнули в департаменте.

Авария с участием двух трамваев произошла на улице Водников в районе 9.30 мск. Оба трамвая следовали по маршруту № 6, один из них сошел с рельсов.

По информации очевидцев, в результате столкновения трамваев одного из водителей зажало в кабине, его пришлось деблокировать специалистам.

По последним данным, в результате ДТП пострадали 22 человека, среди них есть дети.

На замену трамваям были запущены автобусы — от остановки «Братцево» до метро «Сокол».

Инцидент находится на контроле прокуратуры Северо-Западного административного округа.

Ранее трамвай врезался в автомобиль на юге Москвы.

 
