Лукашенко обвинил выехавшую за границу оппозицию в новых «кознях»

Представители оппозиции Белоруссии, выехавшие за границу, продолжают изобретать все новые «козни» против государства, заявил глава республики Александр Лукашенко, передает Sputnik Белоруссия.

«Сидящие в теплых зарубежных кабинетах неудавшиеся «змагары» (борцы — прим. «Газеты.Ru») продолжают изобретать все новые козни против нашего государства, как они говорят, «во благо белорусского народа». Блага только не видно», — сказал белорусский лидер.

Он отметил, что вместо «честной и открытой борьбы за симпатии людей» оппозиционеры призывают к «уличным баталиям», «при этом они называют себя патриотами, хотя в открытую работают на развал экономики, ликвидацию существующего конституционного строя и уничтожение страны».

На примере стран-соседей видно, к чему может привести «разрушение массового сознания и исторической памяти народа... особенно... у молодежи», заключил Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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