Парламент Израиля распущен

Парламент Израиля (Кнессет) был автоматически распущен из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны на 2020. Как сообщает РИА «Новости», досрочные парламентские выборы состоятся 23 марта 2021 года.

«Мы опять идем на выборы», — сказал спикер палаты Ярив Левин, закрывая последнее пленарное заседание парламента 23-го созыва.

Трансляцию осуществлял израильский государственный парламентский телеканал.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху столкнулся с угрозой очередных парламентских выборов — уже четвертых досрочных подряд. Оппозиция главы кабмина пыталась провести законопроект о самороспуске кнессета.

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