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Мужчину госпитализировали в результате пожара в петербургской квартире

В Петербурге мужчину госпитализировали в результате пожара в квартире

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Haggardous50000/Shutterstock

В Петербурге после пожара в квартире госпитализировали мужчину. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

По информации министерства, инцидент произошел 30 апреля. В Красносельском районе на Ленинском проспекте произошел пожар в однокомнатной квартире — обстановка внутри обгорела на площади пяти квадратных метров.

К ликвидации возгорания привлекли три единицы спецтехники и 15 спасателей. Огонь удалось потушить.

В результате произошедшего пострадал один мужчина. Его доставили в медицинское учреждение, информации о его состоянии не поступало. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого восьмиклассник из Москвы сделал огнемет и устроил пожар. Подросток хотел отомстить обидевшим его сверстникам, поэтому поехал на дачу и поджег крыльцо соседского дома. Возгорание в короткие сроки потушили сотрудники экстренных служб.

Ранее спасатели потушили открытый огонь на складе в подмосковном поселке.

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