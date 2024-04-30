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Бывший теннисист объяснил превосходство Медведева над Бубликом

Экс-теннисист Ольховский: Медведев гораздо сильнее Бублика

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Wang Shen/Global Look Press

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, победитель 20 турниров АТР и экс-шестая ракетка мира в парном разряде, а также двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте, высказался о победе Даниила Медведева в матче 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде над представляющим Казахстан Александром Бубликом.

«Считаю, что Медведев был явным фаворитом. Даня играет цепко, а Бублик играет от настроения, скажем так. Может сыграть отличную игру, а может провалить. Когда проваливает, как раз начинает вот это шоу. Было понятно, что Медведев, как я уже сказал, фаворит. Он сыграл цепко и должен был пройти дальше, что и сделал», — подчеркнул Ольховский.

Медведев обыграл Бублика в двух сетах – 7:6 (7-3), 6:4. Теперь в четвертьфинале лучший теннисист России встретится с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и Иржи Лехечкой из Чехии, которые сыграют 30 апреля вечером по московскому времени. Медведев занимает четвертое место в мировом рейтинге АТР, год назад он добрался в Мадриде до 1/8 финала и уступил другому россиянину — Аслану Карацеву.

Ранее чемпион «Ролан Гаррос» объяснил успехи Даниила Медведева на грунте.

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