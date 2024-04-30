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Суд в США оштрафовал Трампа по делу о предполагаемой выплате денег порноактрисе

Reuters: суд оштрафовал Трампа на $8 тыс. по делу о выплате порноактрисе денег

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Yuki Iwamura/Pool via Reuters

Суд Нью-Йорка оштрафовал экс-президента США Дональда Трампа на $8 тысяч по делу о предполагаемой выплате Трампом $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание о сексуальном контакте, который, как она утверждает, имел место между ней и бывшим американским лидером в 2006 году. Об этом сообщает Reuters.

«Судья (Хуан Мерчан. – прим. ред.), ведущий судебный процесс по уголовному делу Дональда Трампа о выплате средств за молчание (Сторми Дэниелс. – прим. ред.), оштрафовал бывшего президента США на 8000 долларов», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Трамп не признал себя виновным и отрицал, что имел какие-либо контакты с Дэниелс, настоящее имя которой Стефани Клиффорд.

До этого Трамп обвинил действующего президента США и вероятного будущего соперника на выборах Джо Байдена в политическом преследовании через суд.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.

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